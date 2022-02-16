الخيل المشاركة بكأس السعودية تصل الرياض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي سباقات الخيل عن بدء وصول الجياد المشاركة في أغلى سباق في العالم إلى الرياض، من الدول المشاركة في النسخة الثالثة من كأس السعودية 2022.

وتتجه الأنظار إلى ميدان الملك عبد العزيز للفروسية، يومي 26 - 25 فبراير 2022، حيث يخوض أكثر الفرسان احترافية في العالم غمار السباق الأغلى عالميا.

وتصل إلى الرياض اليوم الجياد المشاركة من الولايات المتحدة الأمريكية، كما تصل الجياد المشاركة من اليابان غدا، فيما تصل الجياد المشاركة من لوكسمبورغ يوم الأحد 20 فبراير، أما الجياد المشاركة من بريطانيا فتصل يوم 21 فبراير، كما تصل الجياد المشاركة من دولة الإمارات العربية المتحدة، على دفعتين، يومي 21 و22.

من جهته قال الأمين العام لهيئة الفروسية والرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل مروان العليان «تشهد النسخة الثالثة مشاركة 16 دولة، كما يصل عدد الجياد المشاركة في كل الأشواط إلى 240 جوادا، والعمل يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق نجاح جديد في الاستضافة والتنظيم للنسخة الثالثة من كأس السعودية العالمي، التي تحظى بدعم كبير من القيادة الرشيدة، فسخر لنا كل الدعم للنجاح من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة مستمرة ودعم غير محدود من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وقدم كل الدعم والتسهيلات والإمكانيات من أجل هذا السباق ونجاح كأس السعودية، وفق الرؤية الحكيمة التي تستثمر في المستقبل، وفي الأجيال الجديدة، والواعدة، مع تبادل الخبرات، وصقل المهارات الشخصية، من أجل ترقية الحياة وجودتها، في مجتمع حيوي ومزدهر في ظل تواجد نخبة ملاك الخيل في العالم والخيالة والمدربين».

وتابع «العمل داخل نادي سباقات الخيل لا يتوقف من كل منسوبي النادي وسط متابعة يومية ودقيقة لكل المستجدات رئيس هيئة الفروسية، ورئيس مجلس إدارة نادي سباقات الخيل الأمير بندر بن خالد».