الأخضر يترقب قرعة آسيا تحت 23 عاما

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسحب اليوم في العاصمة الأوزبكية طشقند قرعة كأس آسيا تحت 23 عاما 2022 المقررة في أوزبكستان خلال الفترة من 1 إلى 19 يونيو المقبل.

ويشارك في البطولة 16 منتخبا، سيتم تقسيمها على 4 مجموعات.

وتم تصنيف المنتخبات بحسب نتائجها في النسخة الماضية في تايلاند، والتي توجت بلقبها كوريا الجنوبية، في حين جاء منتخب أوزبكستان المضيف في المستوى الأول.

ويضم المستوى الأول إلى جانب أوزبكستان وكوريا الجنوبية، كلا من السعودية وأستراليا اللتين حصلتا على المركزين الثاني والثالث في النسخة الماضية.

وضم المستوى الثاني منتخبات الأردن وتايلاند والإمارات وإيران، وضم المستوى الثالث كلا من العراق وقطر وفيتنام واليابان، أما المستوى الرابع فيضم منتخبات طاجيكستان وماليزيا والكويت وتركمانستان.

وسيتم وضع منتخب أوزبكستان في الموقع A1، وتضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى، ويبدأ سحب القرعة بمنتخبات المستوى الرابع.