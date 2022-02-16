الخطيب: حققنا برونزية كأس العالم للأندية في ظروف صعبة.. وهذا إنجاز جديد للنادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، أن فريق القلعة الحمراء حقق الميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية في ظروف صعبة.

وكان الأهلي حقق الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية بالفوز على الهلال السعودي، بأربعة أهداف دون رد.

وقال محمود الخطيب، في كلمته خلال مؤتمر عقد مساء اليوم: "أود أن أهنئ جماهير وأعضاء الأهلي وكل محبي النادي، بمناسبة الحصول على الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالي، وللمرة الثالثة في تاريخ الأهلي. وهذا إنجاز جديد للنادي، نحمد الله على تحقيقه، خاصة أنه تحقق في ظروف صعبة".

وأضاف: "حينما علمنا منذ فترة طويلة بتعارض موعد بطولة الأمم الإفريقية مع كأس العالم للأندية تحركنا بكل قوة في جميع الاتجاهات المشروعة، وتمت مخاطبة فيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وقبلهما الاتحاد المصري لكرة القدم للاضطلاع بمسئولياته في هذا الشأن، لكن في النهاية فوجئنا بتعارض مواعيد البطولتين وحدث ما حدث، لكننا رفعنا شعار مصلحة مصر أولًا".

وأوضح الخطيب: "جماهير الأهلي هي أول من تساند منتخبات بلادها، والنادي الأهلي سيظل الداعم الأول للمنتخبات الوطنية في كل الظروف".

وأشاد الخطيب بلاعبي الفريق والجهاز الفني والإداري والطبي: "الحقيقة، لاعبي الأهلي وجهازهم الفني والإداري والطبي كلهم يستحقوا الشكر والتحية".

وحرص محمود الخطيب في كلمته علي توجيه الشكر لدولة الإمارات الشقيقة على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها مؤخرًا، مقدمًا التهنئة على نجاح البطولة والتنظيم الرائع.