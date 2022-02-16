بعد اعتزاله الدولي.. بيراميدز يُكرّم عبدالله السعيد قبل مباراة الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

كرم ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، قائد الفريق عبد الله السعيد، قبل انطلاق مباراتهم الإسماعيلي في الدوري الممتاز؛ تقديرًا له على مسيرته الدولية مع منتخب مصر خلال السنوات الماضية.

وأعلن السعيد اعتزاله اللعب الدولي مؤخرًا بعد نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون، لينُهي مسيرة دولية رائعة بدأت منذ عام ٢٠٠٨، ونجح خلالها في مساعدة المنتخب في بلوغ نهائيات كأس العالم في روسيا ٢٠١٨ بعد غياب ٢٨ عامًا، والوصول مرتين لنهائي كأس أفريقيا في نسختي ٢٠١٧ و٢٠٢١ بالجابون والكاميرون.

وقدم ممدوح عيد درع نادي بيراميدز لعبد الله السعيد تقديرًا له على مسيرته الدولية الرائعة مع المنتخب، متمنيًا له التوفيق في المرحلة المقبلة مع نادي بيراميدز وأن يساعد الفريق في التتويج بالبطولات خلال الموسم الجاري، كونه قائد الفريق، وأحد أهم لاعبيه.