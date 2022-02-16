بطلات الجمباز الإيقاعي الجماعي يتألقن في بطولة كأس مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق الفريق الجماعي للجمباز الإيقاعي، تحت سن 9 سنوات، بنادي وادي دجلة فرع شيراتون على المستوى الثاني في بطولة كأس مصر التي أقيمت في صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر تحت رعاية الاتحاد العام للجمباز.

ضم الفريق اللاعبات، ريتال أحمد رزق، وليان كريم إبراهيم، وتيا أحمد محمد، وبيرلد أسامة جرجس، وليلان محمد سعيد، وتسليما أحمد سعيد، وذلك تحت إشراف الجهاز الفني لفرق الجمباز الإيقاعي بأندية وادي دجلة بقيادة كابتن هايدي سلامة رئيس الجهاز، وكابتن إيناس جمال المدير الفني، ومدربة الفريق كابتن آية أحمد.

يذكر أن الجمباز الإيقاعي هو نوع خاص من منافسات الجمباز مخصص للفتيات فقط، تقوم فيه اللاعبة بأداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى وهي تحمل أداة في يدها، وقد تكون كرة أو صولجان أو طوق أو شريط أو حبل، وتتم الحركات تحت أنظار الحكام الذين يقيمون أداء اللاعبة، ويقررون النقاط التي تحصل عليها، ويتم تقييم اللاعبات بناء على رشاقة وصعوبة الحركات التي تقوم بها، متضمنة مهارة إطلاق والتقاط الأداة، وتناغم جسدها مع الموسيقى المختارة.