موسيماني: أخوض سباق غير متكافئ وهذا يؤثر علينا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

سجل بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اعتراضه على ما يتعرض له الفريق مؤخرًا، مؤكد تأثر بالتعارض بين بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الإفريقي للعبة.

وقال موسيماني في تصريحاته مع اتحاد صحفيين كرة القدم في جنوب إفريقيا اليوم الأربعاء، عن عدم تواجده في قائمة أفضل مدربي العام: "هذا الأمر الذي لا أقدره حقا، ما هو المعيار؟ نفس الشيء بالنسبة لكأس العالم للأندية، إذا كنا نعلم مع هي المعايير، فحسنا، فلن يكون هناك سياسة، ولن نقول أي شيء".

وتابع: "كان هناك مدرب يقول، لقد لعبنا العديد من المباريات، لقد تعرضنا لإصابات وبطاقات، والمنافس أتى وهو يتجنب هذا الأمر، بينما نحن جميعا نمتلك 3 بطاقات صفراء".

وأضاف: "على الأقل يجب أن تلغي البطاقات الصفراء، عندما تواجه فرق لم تلعب من قبل، أنت لا يمكن أن تبدأ سباق 100 متر، وتبدأ 50 متر مبكرًا، وأكون مطالب بالفوز عليك، بالطبع سوف أخسر".

وتحدث عن تعرض جداول المباريات بين فيفا وكاف أثناء كأس العالم للأندية: "الأمر بالكامل يتعلق بتواصل كاف وفيفا معا، هم يجلسون معا، وهم مصادر القوى، لكن ما خرجنا به في النهاية هو تعارض كل شيء".

وواصل: "أنا أعني، ألم نعرف موعد كأس أمم أفريقيا، وموعد كأس العالم للأندية؟ وألم نعلم موعد أو مباراة في دوري أبطال أفريقيا؟".

واستطرد: "الأهلي لم يلعب، نحن نبدأ هذا الأسبوع، خلف كل الأندية الأخرى، لأننا كنا ننشغل بالمشاركة في كأس العالم، أفريقيا بحاجة للدعم، أفريقيا تحتاج المساعدة أنا لا أرغم في الخوض بهذا الأمر أكثر لأنه أصبح سياسيا لكنه يؤثر علينا ويؤثر علي بالتحديد".