بالفيديو.. فيفا يعلن أفضل 5 أهداف في مونديال الأندية بتواجد ثنائي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن أفضل 5 أهداف سُجلت خلال بطولة كأس العالم للأندية 2021 التي أقيمت في الإمارات.

وحصل النادي الأهلي على الميدالية البرونزية في مونديال الأندية، بعد تواجده في المركز الثالث عقب فوزه على الهلال السعودي بأربعة أهداف دون رد.

وتواجدت أهداف الثنائي محمد هاني وعمرو السولية لاعبا الأهلي، ضمن أفضل 5 أهداف في مونديال الأندية.

وجاء هدف محمد هاني في شباك مونتيري المكسيكي في المركز الخامس، بينما جاء هدف عمرو السولية في شباك الهلال السعودي في المركز الثالث.

وجاءت قائمة أفضل 5 أهداف في مونديال الأندية كالتالي:

1- ماثيوس بيريرا (الهلال السعودي) في شباك الجزيرة الإماراتي.

2- عبد الله ديابي (الجزيرة الإماراتي) في شباك بيري بطل تاهيتي.

3- عمرو السولية (الأهلي) في شباك الهلال السعودي.

4- دودو (بالميراس البرازيلي) في شباك الأهلي.

5- محمد هاني (الأهلي) في شباك مونتيري المكسيكي.