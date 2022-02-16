فاركو يقترب من كبار الدوري بالفوز على إنبي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

حقق فريق فاركو انتصارًا ثمينًا على حساب فريق إنبي بهدف دون رد، في لقاء أقيم على ملعب "الاسكندرية" ضمن حسابات الجولة التاسعة من مسابقة دوري we المصري.

وجاء هدف فاركو من ضربة جزاء تم احتسابها في الدقيقة 66 من زمن أحداث المباراة، حيث نفذ أحمد مودي ضربة الجزاء بنجاح ليُهدي فريقه ثلاث نقاط غالية.

وبدأ فاركو المباراة بتشكيل مكون من: محمد صبحي - أحمد مودي - رامي صبري - عبد الله بكري - جابر كامل - محمود حمادة - محمود عماد - وليد علي - جيفرسون - شكري نجيب - عمرو جمال.

في المقابل، لعب فريق إنبي بتشكيل مكون من: عبد العزيز البلعوطي - علي فوزي - إبراهيم يحيى - إبراهيم القاضي - مروان داوود - مصطفى شلبي - صلاح ريكو - محمد إسماعيل - أحمد العجوز - جرجس مجدي - جون إيبوكا.

بهذا الفوز يكون فريق فاركو حقق انتصاره الخامس هذا الموسم، ويصبح رصيده 15 نقطة في المركز الخامس مؤقتًا بفارق نقطتين عن بيراميدز والذي سيواجه الإسماعيلي ضمن مباريات نفس الجولة.

بينما، توقف رصيد إنبي عند عشر نقاط بعد تلقيه الهزيمة الثالثة، ليظل الفريق البترولي في المركز الثاني عشر.

ومن المقرر أن يلعب فاركو ضد طلائع الجيش يوم الإثنين المقبل، بينما يستضيف إنبي منافسه الاتحاد السكندري يوم الثلاثاء ضمن مباريات الأسبوع العاشر من مسابقة دوري we المصري.