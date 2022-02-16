الامارات | "الأبيض الأولمبي" في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأبيض الأولمبي" في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منتخب الإمارات الأولمبي، ضمن المستوى الثاني في قرعة كأس آسيا تحت 23 عاماً 2022 في أوزبكستان، والتي تسحب في الحادية عشرة من صباح يوم غد، تأهباً للنهائيات المقررة من 1 إلى 19 يونيو المقبل، بمدينتي طشقند وقرشي. ويشارك في البطولة 16 منتخباً، سيتم تقسيمها على أربع مجموعات، حيث ينتظر أن تشهد المنافسة إثارة كبيرة من أجل التأهل إلى الأدوار الإقصائية، وجرى تصنيف المنتخبات المشاركة بحسب نتائجها في النسخة الماضية عام 2020 في تايلاند، والتي توجت بلقبها كوريا الجنوبية.

ويضم المستوى الأول إلى جانب أوزبكستان وكوريا الجنوبية، كلا من السعودية وأستراليا، اللتين حصلتا على المركزين الثاني والثالث في النسخة الماضية. ويضم المستوى الثاني منتخبات الأردن وتايلاند والإمارات وإيران، فيما يضم المستوى الثالث كلا من العراق وقطر وفيتنام واليابان، أما المستوى الرابع فيضم منتخبات طاجيكستان وماليزيا والكويت وتركمانستان.

وسيتم وضع منتخب أوزبكستان في الموقع A1، وتضم كل مجموعة فريقا من كل مستوى، ويبدأ سحب القرعة بمنتخبات المستوى الرابع. وجاء تأهل "الأبيض الأولمبي" للنهائيات المرتقبة، بتصدره ترتيب المجموعة الخامسة، في التصفيات التي استضافتها مدينة الفجيرة في أكتوبر من العام الماضي 2021، برصيد 6 نقاط من ثلاث مباريات، مقابل 4 نقاط لكل من قرغيزستان والهند و3 لعمان، ليحصل منتخبنا على بطاقة التأهل المباشر عن المجموعة.

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