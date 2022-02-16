الامارات | مسحة سلبية لـ"كورونا" لفريق الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني

شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة سلبية لـ"كورونا" لفريق الأهلي قبل مواجهة الهلال السوداني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري سلبية مسحة لاعبيه قبل السفر إلى الخرطوم لمواجهة الهلال السوداني، بعد غد في الجولة الثانية من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم. وقال الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق في تصريحات للموقع الرسمي لناديه اليوم الأربعاء، إن نتيجة المسحة التي خضعت لها بعثة الفريق أمس جاءت نتائجها سلبية.

وأضاف أن بعثة الفريق خضعت للمسحة الطبية أمس الثلاثاء وفقا للبروتوكول الطبي المتبع قبل المباريات الأفريقية، موضحا أن نتيجة المسحة جاءت سلبية لجميع أفراد البعثة. وأعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق التي تغادر القاهرة اليوم في طريقها إلى السودان لمواجهة الهلال.

وضمت القائمة علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني وكريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد وعمرو السولية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانج ومحمد مجدي "أفشة" وحسين الشحات ولويس ميكيسوني ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وحسام حسن. وخاض الأهلي مرانه الختامي بالقاهرة قبل التوجه عصر اليوم.

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