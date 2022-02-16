شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هاشم يرتدى شارة كابتن الإسماعيلى للمرة الثالثة فى 101 مباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، تشكيل فريقه لملاقاة بيراميدز في الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الممتاز، التي ستقام في الخامسة والنصف مساءا علي ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

ويشهد التشكيل ظهور المدافع الشاب محمد هاشم قائدا للدراويش للمرة الـ 3 في تاريخه في مباراته رقم الـ 101 منذ انضمامه للفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2017، حيث سبق وارتدي شارة القيادة خلال مباراتين وهما ..

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والجدير بالذكر أن " هاشم " يعد رابع كابتن للدراويش في الوقت الحالي بعد عمر الوحش وباهر المحمدي وعماد حمدي، وكانت أول مباراة له يوم 18 مارس 2017 عندما فاز الإسماعيلي علي النصر للتعدين ضمن منافسات الدورى العام 5 / 1 علي ملعب أسوان.