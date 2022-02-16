شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم إنبى بهدف "مودى" ويتقدم للمركز الخامس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو الفوز على نظيره إنبى بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

وجاء هدف فريق فاركو عن طريق أحمد عبد العزيز " مودى " في الدقيقة 66 من علامة الجزاء .

وبهذة النتيجة أرتفع رصيد فريق فاركو للنقطة 15 متقدما ثلاثة ماركز من الثامن للخامس، بينما توقف فريق إنبى رصيده عند النقطة العاشرة محتلا المركز الثانى عشر .

وجاءت أحداث المباراة سيطرة و أستحواذ من قبل لاعبى فريق فاركو حيث أضاع الكثير من الفرص المحققة للتهديف عن طريق الثنائى عمرو جمال و شكرى نجيب بينما جاء محاولات فريق إنبى عن طريق جون أيبوكا .

و أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ رامي صبري.

خط الوسط : جابر كامل _ جيفرسون إنكادا _ محمود عماد _ محمود حمادة.

خط الهجوم : شكري نجيب _ وليد علي _ عمرو جمال.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى :

حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع .. علي فوزي، إبراهيم يحيى ، محمد أسماعيل ، إبراهيم القاضي.

خط الوسط .. مصطفى شليي ، صلاح ريكو، مروان داوود ، أحمد العجوز، جرجس مجدي.

خط الهجوم .. جون ايبوكا.