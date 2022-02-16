شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يهزم إنبى بهدف "مودى" ويتقدم للمركز الخامس فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق فريق فاركو الفوز على نظيره إنبى بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعتهما على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .
وجاء هدف فريق فاركو عن طريق أحمد عبد العزيز " مودى " في الدقيقة 66 من علامة الجزاء .
وبهذة النتيجة أرتفع رصيد فريق فاركو للنقطة 15 متقدما ثلاثة ماركز من الثامن للخامس، بينما توقف فريق إنبى رصيده عند النقطة العاشرة محتلا المركز الثانى عشر .
وجاءت أحداث المباراة سيطرة و أستحواذ من قبل لاعبى فريق فاركو حيث أضاع الكثير من الفرص المحققة للتهديف عن طريق الثنائى عمرو جمال و شكرى نجيب بينما جاء محاولات فريق إنبى عن طريق جون أيبوكا .
و أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق فاركو على النحو التالي:
حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع : عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ رامي صبري.
خط الوسط : جابر كامل _ جيفرسون إنكادا _ محمود عماد _ محمود حمادة.
خط الهجوم : شكري نجيب _ وليد علي _ عمرو جمال.
بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى :
حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطي.
خط الدفاع .. علي فوزي، إبراهيم يحيى ، محمد أسماعيل ، إبراهيم القاضي.
خط الوسط .. مصطفى شليي ، صلاح ريكو، مروان داوود ، أحمد العجوز، جرجس مجدي.
خط الهجوم .. جون ايبوكا.