شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم القصاص يتقدم بملف عن تطوير المناطق فى اجتماع الجبلاية المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهي إبراهيم القصاص رئيس منطقة القاهرة السابق ، ملف تطوير المناطق و إعادة الهيكلة من أجل تقديمها لاتحاد الكرة خلال الاجتماع المقبل من أجل مناقشتها و اعتمادها .

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة الثلاثي إبراهيم القصاص ومعه محمد أبو الوفا و إيهاب الكومي عضوي اتحاد الكرة من أجل إعداد تقرير متكامل وهيكلة المناطق خلال الفترة المقبلة.

ويشهد ملف التطوير المكلف به الثلاثي القصاص و أبو الوفا و الكومي الإعلان عن المجالس الجديدة للمناطق والتى سيتم إعادة تشكيلها خلال الفترة المقبلة.

وعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام أول اجتماع رسمي أمس الثلاثاء ، منذ انتخاب المجلس في 5 يناير الماضي، وتم اتخاذ حزمة قرارات ثورية مرتكز أغلبها على الإحلال والتجديد والغربلة فى بعض القطاعات واللجان المختلفة داخل الجبلاية.

1- توجيه الشكر لشوقى غريب:

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة في اجتماعه اليوم توجيه الشكر إلى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، توفيراً وترشيدًا للنفقات بسبب وجود مصروفات ومرتبات، فى الوقت المحدد أول ارتباط أمام المنتخب الأولمبي بعد سنة من الأن، وبالتالى لا جدوى من الوجود حاليا، ونفس الأمر بنفس لمنتخب الصالات الذى تم توجيه الشكر لمدربه.

2- تجديد الثقة في عصام عبد الفتاح رئيسا للجنة الحكام

جدد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام الثقة فى عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام خلال الفترة المقبلة، وتكليفه بإعادة هيكلة اللجنة واختيار أعضاء جدد لمعاونته فى إدارة اللجنة، كما تقرر إقالة وجيه أحمد وعزب حجاج من لجنة الحكام، وتكليف عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام بتقديم ملف لإعادة تطوير اللجنة.

3- مجدي الشيخ رئيساً للقسم الثاني والدوري من مجموعة واحدة

من القرارات المهمة التى اتخذها مجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم، إقامة دورى القسم الثاني من مجموعة واحدة موسم 2023، على أن تكون القائمة من 24 فريقا، وأكد وليد العطار المتحدث الرسمي للمجلس أن مجدي الشيخ سيكون رئيساً لمسابقات القسم الثاني، وتكليف خالد كامل بتولي منصب مدير إدارة المسابقات.

4- تأجيل حسم مصير مسابقة كأس مصر

أكد وليد العطار، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة، أنه لم يتم مناقشة موقف مسابقتي كأس مصر، وإلغاء أحدهما من عدمه وتم تأجيل هذا الأمر للاجتماع المقبل، كما تقرر تكليف حازم إمام و محمد بركات بملف الكرة الموحدة التى سيتم اللعب بها في الدوري.

5- العطار متحدثا رسميا لمجلس الجبلاية وعلام مشرفا على المنتخب الأول

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة فى اجتماعه الذى عقد اليوم الثلاثاء تعيين وليد العطار المدير التنفيذي، متحدثاً رسميا للمجلس خلال الفترة المقبلة، وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة اختيار جمال علام رئيس المجلس مشرفاً على المنتخب الأول كما سيترأس بعثة المنتخب أمام السنغال في المباراة المقرر لها يوم 28 مارس المقبل فى إياب التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر.