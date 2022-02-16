شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاثى هجومى فى تشكيل الإسماعيلى لمواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للإسماعيلي بقيادة الأرجنتيني خوان براون، تشكيل فريقه قبل ملاقاة بيراميدز في تاسع جولات الدوري العام بتمام الخامسة والنصف مساء اليوم .

حيث سيخوض الفريق بتشكيل مكون من عمر رضوان في حراسة المرمي وعصام صبحي ومحمد عمار ومحمد هاشم ومحمد دسوقي في خط الدفاع ومحمود عبد العاطي دونجا ومحمد عادل ومحمد مخلوف وعبد الرحمن مجدي وكارميلوا ألجازنزا في خط الوسط ودييجو فرندناو في خط الهجوم.

ويجلس علي مقاعد البدلاء أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمي ومحمد نصر وعمرو الحلواني وعماد حمدي ومحمد عبد السميع وعمر الوحش وأحمد مدبولي وأحمد مصطفي ووجيه عبد الحكيم، بينما خرج من القائمة شادي ماهر ومحمد بن خماسة.

والجدير بالذكر أن الجهاز الفني للدراويش، فضل ثبات التشكيل في المباراة الثالثة علي التوالي مع إجراء بعض التغييرات الاضطرارية بعد إصابة بعض الركائز الأساسية مثل باهر المحمدي والإيفواري جان موريل بجانب غياب محمد فوزي ومحمد الشامي.