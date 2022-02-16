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عودة رمضان صبحي ولاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام الإسماعيلي

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القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في الممتاز ، ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من الدوري.

 

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

 

حراسة المرمى: شريف إكرامي 

 

خط الدفاع: أسامة جلال - حسين السيد - أحمد سامي - عمر جابر 

 

خط الدفاع: نبيل دونجا - رمضان صبحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل 

 

خط الهجوم: فاجري لاكاي 

 

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

 

مهدي سليمان - علي جبر - إسلام عيسى - محمد صادق - إبراهيم توريه - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الجباس - محمود صابر.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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