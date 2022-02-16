شكرا لقرائتكم خبر عن عودة رمضان صبحي ولاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام الإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز ، ويحل الإسماعيلي ضيفا على بيراميدز في الخامسة والنصف من مساء اليوم على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة التاسعة من الدوري.
وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:
حراسة المرمى: شريف إكرامي
خط الدفاع: أسامة جلال - حسين السيد - أحمد سامي - عمر جابر
خط الدفاع: نبيل دونجا - رمضان صبحي - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - إبراهيم عادل
خط الهجوم: فاجري لاكاي
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
مهدي سليمان - علي جبر - إسلام عيسى - محمد صادق - إبراهيم توريه - محمد حمدي - أحمد فتحي - محمد الجباس - محمود صابر.