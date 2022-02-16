الامارات | سويسرية "محظوظة" تقضي على الحسناء الأوكرانية سفتيولينا في تنس دبي بطريقة مذهلة (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن سويسرية "محظوظة" تقضي على الحسناء الأوكرانية سفتيولينا في تنس دبي بطريقة مذهلة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهت "الخاسرة المحظوظة" السويسرية جيل تخيمان المصنفة 35 عاماً، حلم الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة 15 على العالم والمتوجة بلقب "سوق دبي الحرة" لتنس السيدات لعامي 2017 و2018، في إضافة اللقب الثالث، عقب الفوز المستحق الذي حققته تخيمان بواقع مجموعتين دون رد (7-6 و6-2)، اليوم الأربعاء ضمن الدور الـ 16 في البطولة المقامة حالياً في نسختها الـ 22 على ملاعب "سوق الحرة دبي" في منطقة القرهود، وتمتد حتى 19 فبراير الجاري.

وواصلت تيخمان مسلسل مفاجآتها، بعد أن ودعت البطولة الأحد الماضي من الأدوار التأهيلية، قبل أن تعيدها بطاقة "الخاسرة المحظوظة" إلى أروقة البطولة التي عادة ما تمنح للاعبة صاحبة الأداء الأفضل التي لم تنجح في حجز مقعدها والتأهل إلى الأدوار الرئيسية، خصوصاً أن البطاقة فتحت الباب لتخيمان للانضمام إلى قائمة 32 لاعبة المنافسة على اللقب، بدلاً من الأميركية دانيال كولينز المصنفة 11 عالمياً التي انسحبت قبل ساعات من انطلاق البطولة، في فرصة لم تتوان السويسرية عن استغلالها بإقصائها في الدور الأول للبلجيكية إليز ميرتينيز المصنفة 22 على العالم بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-4)، وضرب موعدً في الدور الـ 16 مع الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في مباراة مثلت بوابة العبور لتيخمان.

واحتاجت تيخمان إلى ساعة 44 دقيقة لإقصاء سفيتولينا، بعد مجموعة أولى حسمتها النجمة السويسرية بصعوبة في شوط كسر الأرسال بواقع (7-6) وبزمن بلغ 57 دقيقة، ومجموعة ثانية نجحت تيخمان في كسر أرسال منافستها في مناسبتين والظفر بنتيجتها (6-2) في 47 دقيقة.

وأعربت تيخمان عن سعادتها في مواصلة المشوار بالبطولة، وقالت السويسرية: "أتطلع إلى مواصلة تقديم الأداء القوي والسير قدماً إلى الأدوار النهائية".

وأضافت: "المباراة لم تكن سهلة أمام سفيتولينا خاصة في المجموعة الأولى، إلا أنني تمكنت من الحفاظ على التركيز والقدرة على التعامل مع الكرات الطولية العميقة، لأنجح في وضع كسر الإرسال في مناسبتين وتحقيق الفوز".

وواصلت البطولة مسلسل مفاجآتها، عقب نجاح اللاتفية ايلينا أوستابينكو المصنفة 21 عالمياً في التأهل إلى الدور ربع النهائي على حساب البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة 9 على العالم، بعدما تغلبت عليها في مباراة مثيرة امتدت ساعتين و32 دقيقة بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع "6-4 و1-6 و6-7".

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