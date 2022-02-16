أول تعليق من أحمد مرتضى منصور على المكالمة المسربة.. ويوجه رسالة لأيمن يونس وجلال إبراهيم (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

رد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، على التسريبات المنسوبة له وشقيقه أمير، والتي أهانا فيها عدد من رموز القلعة البيضاء.

وقال أحمد مرتضى: "أريد أن أقول شيء مهم جدًا، العملية الانتخابية انتهت والزمالك يحتاج إلى كل أبنائه، الناجح والخاسر، ولا يمكن لمجلس إدارة أن ينجح ونظل لمدة 4 سنوات في أزمات مع أشخاص يسعون لهدم النادي، مرتضى منصور وكل أفراد المجلس لن يظلوا طوال عمرهم في الزمالك، نحن أجيال نكمل بعضنا البعض".

وأضاف عضو مجلس الزمالك في تصريحات تلفزيونية بفضائية "الحدث اليوم": "بصرف النظر عن المكالمة المسربة، كامل الاحترام لـ أيمن يونس الذي يعد رمزًا من رموز النادي، واعتبره زميلي السابق في مجلس كمال درويش وتعلمت منه الكثير جدًا وله كل الاحترام والتقدير، لا استطيع أن أتحدث عنه أكثر من ذلك، وأحمد جلال إبراهيم زميلي وبمثابة أخي، ووالده قيمة كبيرة جدًا في تاريخ النادي، وساندني في الانتخابات ويهمه مصلحة الزمالك على مر العصور".

واستكمل: "خالد لطيف وجده أبناء النادي، الانتخابات انتهت، ونحتاج أحمد جلال إبراهيم في النادي لأنه قيمة، بجانب شخص مثل أيمن يونس، نحتاج لنلم بعضنا البعض ولا نتفرق، هذه مبادرة مني".

واستطرد: "أريد أن يعلن الكبار أشرف صبحي ومرتضى منصور وكمال دوريش عن مبادرة للم شمل نادي الزمالك، ونتجاوز خلافاتنا كلها، أنا وأمير مرتضى منصور جيل صاعد في نادي الزمالك، نريد العمل ولا مجال للخلافات، لدينا مهمة ثقيلة".

وأتم: "نحتاج إلى مناخ جيد واستقرار، أطلب من كبار نادي الزمالك والدولة ومرتضى منصور عمل مبادرة للم الشمل، بدلًا من التفرغ للخلافات وفبركة المكالمات الهاتفية".

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، مقطع صوتي منسوب لأمير وأحمد مرتضى منصور، وهما يتحدثان خلاله عن خطة دخول أحمد مرتضى منصور انتخابات الزمالك، والتي أجريت يوم الجمعة الماضي، وهو المقطع الذي أثار جدلاً كبيراً على السوشيال ميديا خاصة بين جماهير القلعة البيضاء.

وخلال التسريب، نصح أمير مرتضى، المشرف على الكرة بنادي الزمالك حالياً، شقيقه أحمد بعدم نزول الانتخابات على منصب نائب رئيس النادي خوفاً من سقوطه في الانتخابات، إذ نصحه بالنزول كعضو مجلس إدارة، وهو ما حدث لاحقا حيث نجح أحمد مرتضى منصور ضمن قائمة والده بالكامل التي اكتسحت انتخابات النادي الأبيض.

وورد في التسريب ذكر اسم أيمن يونس، الذي رشحه أحمد مرتضى للنزول كنائب رئيس مجلس إدارة، إلا أن أمير، ووفقاً للتسريبات المزعومة، رفضه خوفا من مضايقة والده في مجلس الإدارة، وقام بسبه.

كما أن التسريب المنسوب لنجليّ مرتضى منصور، حمل بعض الألفاظ الخادشة للحياء تجاه بعض الشخصيات، بينهم أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي السابق، وأيمن يونس، وخالد لطيف أمين الصندوق الحالي، وهشام نصر رئيس اتحاد كرة السلة السابق، وهاني العتال المرشح السابق على منصب نائب الرئيس.

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