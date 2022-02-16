شكرا لقرائتكم خبر عن خوان براون يدعم نجم الإسماعيلى الشاب قبل مواجهة بيراميدز بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للإسماعيلي، على تحفيز محمد عمار قلب دفاع الفريق قبل مواجهة بيراميدز التى تقام مساء اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة للدورى .

وقام المدرب الأرجنتيني بالشد من أزر المدافع الشاب ومطالبته بالتألق وتقديم مستوي مميز وذلك فى أعقاب وصول الفريق إلي ملعب المباراة.

وكان الجهاز الفني للدراويش قد أختار 22 لاعبًا في قائمته لهذه المباراة بعد استبعاد محمد فوزي وباهر المحمدي ومحمد الشامي والإيفواري جان موريل بسبب تعرضهم لإصابات مختلفة.

شدد الأرجنتينى خوان براون المدير الفنى للإسماعيلى على صعوبة مواجهة بيراميدز، مشيرًا إلى أنه فريق قوى ويضم لاعبين على مستوى عال فى كل خطوطه.

ويحل الدراويش ضيفًا علي فريق بيراميدز، مساء اليوم الأربعاء، علي ملعب الدفاع الجوى بالقاهرة، فى إطار الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري المحلي.

وواصل "تحدثت مع اللاعبين على ضرورة التحلى بالروح القتالية والتركيز حتى الدقيقة الأخيرة من أجل الخروج بنتيجة إيجابية".

وأشار "بالتأكيد هناك غيابات مؤثرة بصفوف الفريق منها باهر المحمدي ومحمد الشامي وجان موريل وهذا وارد في كرة القدم لكننا علي ثقة في قدرة باقي زملائهم لتعويض غيابهم وتقديم الأداء الفني المنتظر".