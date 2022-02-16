شكرا لقرائتكم خبر عن نجل سيد معوض يتقدم لمنتخب الناشئين على الإمارات بهدف فى الشوط الأول ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم منتخب مصر للناشئين مواليد 2006 بقيادة محمد وهبة على منتخب الإمارات في الودية التي تجمع المنتخبين بالإمارات ضمن خطة الجهاز الفنى لتقييم اللاعبين قبل المنافسات الرسمية ، و أحرز هدف المنتخب عمر نجل سيد معوض.

ويرأس البعثة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ويرافقه نيلو فينجادا المدير الفنى لاتحاد الكرة .

وتضم بعثة منتخب مصر للناشئين محمد وهبة المدير الفنى للمنتخب، ومؤمن عبد الغفار المدرب العام، ويوسف طاهر مدرب حراس المرمى، وحسين محمد فتوح طبيبا، وأحمد سامى إداريا، وأحمد شريف معدا بدنيًا، وعباس حسنين مدلكًا، وشريف نعيم مسئول مهمات.

واللاعبين: عمر سيد معوض – عمر كامل محمد – عبد الرحمن هانى – أحمد محمد عابدين – حسام عادل – أحمد أبو جبل – محمد السيد محمد – نور عمر محسن – عبد المنعم تامر شعبان –آدم محمد حسن –عبد الرحمن على على – محمد عبد الناصر بكر – بشار أشرف محمد – على جمال نوفل - محمد نبيه محمد – محمد عبد المنعم محمد – مروان محمود أحمد – محمود محمد أحمد – يوسف إسلام السيد – هشام مصطفى محمد – محمد رفعت عبد المقصود - يوسف محمود محمد – على إيهاب أحمد – إبراهيم عادل محمد – على أسامة محمد – محمد هيثم محمد.