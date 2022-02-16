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صورة .. عصام الحضرى ينشر صور له خلال تدريب حراسة الفراعنة

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القاهرة - سامية سيد - نشر عصام الحضرى مدرب حراس مرمى منتخب مصر  خلال فترة  تدريب حراس مرمى الفراعنة  بأحد المباريات السابقة عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك و جاء التعليق عليها بعلم مصر و القفاز الخاص بحراس المرمى وذلك قبل مواجهة السنغال الفاصلة فى تصفيات كأس العالم .

و قرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، إرسال خطاب للفيفا للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28  من نفس الشهر. 

 

وتلقى اتحاد الكرة ، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحدد فيه يومي 25 و 28 مارس لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022. 

 

وتقام مباراة الذهاب في ستاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال وتم تحديد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة موعدا للمباراتين.

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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