شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يدعم تشكيل فريق البنك الأهلى أمام فيوتشر عقب الشفاء من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود أحمد ياسر لاعب فريق البنك الاهلى للتشكيل الأساسى في مباراة اليوم أمام فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز والتي ستقام على ستاد السلام .

وغاب أحمد ياسر عن الفريق الفترة الماضية بسبب الإصابة بمزق فى الخلفية و قام بخوض العلاج تحت أشراف الطبيب لمدة 15 يوم ثم التأهيل للعودة الى التدريبات الجماعية .

و اختار خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي 20 لاعباً للدخول في معسكر الاستعدادا لمواجهة فيوتشر ضمن مباريات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها اليوم الأربعاء في الثامنة مساءً ويستضيفها ستاد السلام.

حراسة المرمى : محمود الزنفلى – احمد صبحى

خط الدفاع : أحمد ياسين – امير مدحت – عاصم صلاح – محمد ميدو – محمد دبش – أسامة إبراهيم – إسحاقو يعقوبو

خط الوسط : محمد حامد – معروف يوسف – كريم بامبو – احمد ياسر – محمود السيد – محمد بسيونى – شادى رضوان – محمد هلال – احمد سعيد

خط الهجوم : فادى فريد – ناصر منسى

ويحتل البنك الأهلى المركز الثامن بجدول الدورى برصيد 11 نقطة بعد الهزيمة الأخيرة التى منى بها على ملعبه أمام سموحه بهدفين مقابل هدف .