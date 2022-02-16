شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. عمرو مرعى: أحب المشويات وأسمع أغانى الكينج ومو صلاح نجمى المفضل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التي حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم في بره الملعب عمرو مرعى مهاجم المصري البورسعيدى.

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن كرة القدم ؟

مشاهدة المباريات الأوروبية

هل تحب دخول المطبخ ؟

لا

ما الأكلة التى تفضلها؟

الأسماك

من نجمك المفضل من الممثلين ؟

أحمد زكى

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب

بتحب الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟

الكاجوال

من لاعبك المفضل فى كرة القدم؟

محمد صلاح