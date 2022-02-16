شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبى يحسم نتيجة الشوط الأول بين فاركو و إنبى في الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبى نتيجة الشوط الأول بين فريقى فاركو وإنبى في المباراة التي تجمعهما حاليا على ستاد الإسكندرية ضمن لقاءات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز .

جاءت أحداث الشوط الأول سيطرة واستحواذ من قبل لاعبى فريق فاركو حيث أضاع الكثير من الفرص المحققة للتهديف عن طريق الثنائى عمرو جمال و شكرى نجيب بينما جاءت محاولات فريق إنبى عن طريق جون أيبوكا .

و أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق فاركو على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي" _ رامي صبري.

خط الوسط : جابر كامل _ جيفرسون إنكادا _ محمود عماد _ محمود حمادة.

خط الهجوم : شكري نجيب _ وليد علي _ عمرو جمال.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى :

حراسة المرمى .. عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع .. علي فوزي، إبراهيم يحيى ، محمد أسماعيل ، إبراهيم القاضي.

خط الوسط .. مصطفى شليي ، صلاح ريكو، مروان داوود ، أحمد العجوز، جرجس مجدي.

خط الهجوم .. جون ايبوكا.