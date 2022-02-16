شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 16 فبراير 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها ،الأهلى يعلن غياب محمد الشناوى عن مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة ، الزمالك يحسم ملف تجديد عقد أبو جبل في أنجولا.

الزمالك يحسم ملف تجديد عقد أبو جبل في أنجولا

يستغل أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك تواجده مع الفريق برحلة أنجولا لمواجهة ساجرادا الأنجولى في الجولة الثانية لدور المجموعات من دورى رابطة الأبطال الأفريقي لمفاتحة محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق في تجديد تعاقده المقرر أن ينتهى بنهاية الموسم الجارى ويحقق للحارس الدولى التوقيع لأى نادى خلال الفترة الحالية دون العودة لناديه .

الأهلى يعلن غياب محمد الشناوى عن مباراة الهلال السودانى بسبب الإصابة

يواصل محمد الشناوى، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلى خلال الأيام المقبلة للتعافى من إصابة العضلة الخلفية وفقا للبرنامج الذى حدده الجهاز الطبى للفريق.

موسيمانى يختار 21 لاعباً للسفر مع الأهلى للسودان لملاقاة الهلال

أعلن الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للنادى الاهلى قائمة فريقه التى تتوجه عصر اليوم للسودان لملاقاة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الطلائع يرفض التفريط فى مهند لاشين بعد التألق مع الفراعنة

رفض مسئولو طلائع الجيش، فكرة التفريط في مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق بعد تألقه مع منتخب مصر وحصوله على فرصة المشاركة مع الفراعنة في كأس الأمم الافريقية بقرار من البرتغالى كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطنى.

مرتضى منصور يكشف مصير كارتيرون بالزمالك بعد ثنائية سموحة

كشف مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه لا يفكر فى قيمة الشرط الجزائى للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي، لأنه يضع أمامه مصلحة النادي وجماهيره أولا.

اتحاد الكرة يقرر تشكيل رابطة أندية للقسم الثاني

استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تشكيل رابطة لأندية القسم الثاني خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أنه يبحث مع مجلس الإدارة اليات خروج رابطة القسم الثاني للنور ، بعد نجاح تجربة رابطة أندية الدوري الممتاز.

50 ألف جنيه عقوبة لكل لاعب فى الإتحاد بعد تعادل ايستركومبانى

وقع إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى عقوبة مالية 50 ألف جنيه على كل لاعب شارك فى مباراة الاتحاد السكندرى وايستر كومبانى ضمن مباربات الإسبوع التاسع والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق على إستاد الإسكندرية .