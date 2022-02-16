شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد لاعبى الزمالك أثناء التوجه للسفر إلى أنجولا من داخل الطائرة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي لنادى الزمالك عن صور لاعبى الفريق ونجومه أثناء توجههم إلى طائرة الفريق التى تنقلهم إلى انجولا لمباراة الفريق الثانية ضمن مباريات دورى ابطال افريقيا.

وقد وصلت بعثه فريق الزمالك إلى مطار برج العرب استعدادا للسفر إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.



طائرة الفريق

و وصل جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك و رئيس البعثة وتم استقباله في صالة كبار الزوار ومن المقرر أن تقلع الرحلة بعد قليل إلى أنجولا.



لاعبى الفريق

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من: حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية

اوباما خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق -حسام عبد المجيد

شيكا ولاعبى الفريق خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر