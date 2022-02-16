شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام :مباراة المنتخب والسنغال ستشهد حضور 60 ألف مشجع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن مباراة منتخب مصر أمام السنغال المقرر لها 25 مارس المقبل في ذهاب التصفيات النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر، ستشهد تواجد أكبر عدد من الحضور الجماهيري .

تابع جمال علام لـ " الخليج 365 " مباراة المنتخب أمام السنغال ستشهد تواجد جماهيري يصل لـ60 ألف مشجع بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، نظراً لأهمية اللقاء ، وقبل مباراة العودة في السنغال يوم 28.

وقرر اتحاد الكرة برئاسة جمال علام ، إرسال خطاب للفيفا للمطالبة بتأجيل مباراة الإياب بين منتخبي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم، لتقام المباراة يوم 29 مارس المقبل بدلا من 28 من نفس الشهر.

وتلقى اتحاد الكرة ، خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، يحدد فيه يومي 25 و 28 مارس لمواجهتي مصر والسنغال في تصفيات الدور الحاسم لكأس العالم 2022.

وتقام مباراة الذهاب في ستاد القاهرة، على أن تقام مباراة الإياب في ملعب دياموند الأولمبي بالسنغال وتم تحديد الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة موعدا للمباراتين.