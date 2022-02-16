شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد تدريبات لاعبى الأهلى استعداداً لمواجهة الهلال السوداني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الحساب الرسمي للنادى الأهلى على انستجرام عن تدريبات الفريق الأخيرة قبل السفر إلى السودان من أجل مواجهة منافسه الهلال فى انطلاقة الفريق فى بطولة دورى ابطال افريقيا لتحقيق انجاز تاريخي والأمل فى الفوز بالبطولة للعالم الثالث على التوالي.



افشة

التدريبات الأخيرة للأهلى فى القاهرة، تضمنت لاعبى الفريق من افشة إلى محمد شريف، ومصطفى شوبير والسولية.



شريف

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى ، صباح اليوم الأربعاء، مرانه الختامى بالقاهرة قبل التوجه عصر اليوم للسودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال ودور اللاعبين في هذه المباراة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق الفترة المقبلة.



شوبير

ويلعب الأهلى مع الهلال فى الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التى توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة عصر السبت الماضى فى مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلى 7 مرات.



عبد القادر