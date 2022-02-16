شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجدد الأهلى عقد موسيمانى بعد المفاوضات الأخيرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا حديث فى الشارع الأهلاوى سوى عن تمديد تعاقد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى مع ناديه، والذى ينتهى بنهاية الموسم الجارى، بعد النجاحات الكبيرة التى حققها المدرب الجنوب أفريقي مع الأهلى، وأبرزها التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا مرتين والميدالية البرونزية لكأس العالم للأندية مرتين، حيث إن كل هذه النجاحات دفعت الإدارة الحمراء للموافقة على تجديد عقد موسيمانى لمدة موسمين آخرين بخلاف الموسم الحالى وهو ما نلقى عليه الضوء فى التقرير التالى.

س: متى تولى موسيمانى تدريب الاهلى ؟

ج: فى 1 أكتوبر 2020 ، أعلن النادى الأهلى تعيين الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى مديراً فنياً لفريق الكرة الأول خلفاً للسويسرى رينيه فايلر، الذى تم توجيه الشكر له فى نفس اليوم، ليصبح موسيمانى أول مدرب من جنوب أفريقيا يقود المارد الأحمر، فكانت الغلبة دائمًا للمدارس الأجنبية مثل الإنجليزية والهولندية والفرنسية والسويسرية، والألمانية والبرتغالية والنمساوية والمجرية واليوغسلافية.

س: متى يجدد الأهلى عقد موسيمانى؟

ج: مفاوضات تجديد عقد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أصبحت فى الأمتار الأخيرة بعد فترة من المحادثات الدائرة بين الطرفين، ونشوب خلاف على أكثر من بند في التعاقد بين الطرفيين، قبل التوصل في النهاية لصيغة نهائية تم التوافق عليها قبل توقيع العقود بشكل رسمي وهو الأمر الذي سيحدث خلال الساعات القادمة.

س: ما تفاصيل تعاقد موسيمانى الجديد مع الأهلى ؟

ج: عقد موسيماني الجديد سيمتد لمدة موسمين، مع وجود شرط جزائي في العقد يساوي قيمة راتب أربعة أشهر على أن يرتفع راتب المدرب الجنوب أفريقي من 120 ألف دولار إلى 165 ألف دولار شهرياً بجانب بعض الامتيازات الأخرى ورفع قيمة مكافأة الفوز بالبطولات المختلفة.

س: ماذا قدم موسيمانى فى رحلته مع الأهلى؟

ج: حقق الأهلي الفوز فى 55 مباراة منذ تولي الجنوب أفريقي "موسيماني"، ضمن 77 مباراة، خسر منها 6 مباريات فقط، منها مبارتا بايرن ميونح وبالميراس، وحسم التعادل 16 مباراة.

س: كم بطولة توج بها موسيمانى مع الأهلى ؟

ج: توج موسيماني مع الأهلي بـ7 بطولات هي "دوري أبطال أفريقيا مرتين، والسوبر الأفريقي مرتين، وكأس مصر مرة، كما قاد المارد الأحمر لتحقيق الميدالية البرونزية فى كأس العالم للأندية مرتين على التوالى".

س: ما البطولات التى خسرها موسيمانى مع الاهلى ؟

ج: خسر المدرب الجنوب أفريقي لقب بطولة الدورى المصرى مع الأهلى الموسم الماضى لصالح الزمالك فى الأمتار الأخيرة للمسابقة وبفارق 4 نقاط، وخسر بطولة السوبر لصالح الطلائع بركلات الترجيح.