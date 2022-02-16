شكرا لقرائتكم خبر عن البداية أمام بترو أتلتيكو أكدتها.. الزمالك عملاق الدراما الكروية وعاشق الحسابات المعقدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المشجع الزملكاوي لا يحتاج للدراما في حياته، لأن فريقه يمنحه جرعة كافية من هذه المشاعر، لابد للزمالك العظيم أن يدخل الحسابات المعقدة مبكرا في أي بطولة، لذلك انتصاراته على قلتها، تأتي مشحونة بكم كبير من التعاطف والصخب والذكريات التي تتحدى مرور الزمن.

مباراة بيترو أتلتيكو الأنجولى قدمت نموذجا من زمالك اليأس والأمل معا، زمالك الهزائم والانتصارات، زمالك العودة من اللاشيء إلى كل شيء، الزمالك الذي يجعل جماهيره تخرج من مباراة انتهت بالتعادل على أرضه، كأنها حصدت بطولة.

تعادل الزمالك مع بيترو أتليتكو في مستهل مشواره بمجموعات دوري الأبطال، قبل المباراة كانت أحلام العودة لمنصات التتويج هي الشعارات التي ترددها الزمالك، لكن بعد التعادل ينشغل هذا الجمهور العظيم بحسابات التأهل أولا.

الزمالك تأخر بهدفين نظيفين في أول دقائق المباراة أما بطل أنجولا، قبل أن ينجح في الرد وإدراك التعادل في الوقت القاتل من عمر المباراة، بفضل ثنائية أوباما والونش.

لكن رغم العودة فإن حظوظ التأهل باتت معقدة، وإن كان الزمالك لا تستعصي عليه عُقد، لكن لابد أن تعيش الجماهير أدوار دور المجموعات على أعصابها، خاصة أن الوداد البيضاوي المغربي تفوق على ساجرادا الأنجولي وتصدر المجموعة، بينما منح التعادل كلا من الزمالك وبيتروأتلتيكو فرصا متساوية في التأهل، فهل ينجح الزمالك بكبريائه وتاريخه في العودة بعد البداية المرتبكة؟!