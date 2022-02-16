شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد بعثة فريق الزمالك للسفر إلى أنجولا فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة ، وستتوجه البعثة إلى أنجولا من الإسكندرية مباشرة، حيث يتواجد الفريق هناك بعد الإنتهاء من مواجهة سموحة في الدورى.

و يخوض فريق الزمالك مواجهة هامة أمام فريق ساجرادا الأنجولى السبت المقبل فى الجولة الثانية من منافسات دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، لاسيما وأن الزمالك تعادل مع بترو أتلتيكو فى الجولة الأولى بنتيجة 2 / 2.

و يتصدر فريق الوداد المغربى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط يليه بترو أتليتكو فى المركز الثانى بنقطة وحيدة ثم الزمالك ثالثا بنفس الرصيد ، بينما يتذيل ساجرادا اسبيرانسا الترتيب بدون أى نقاط .

وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، عن القائمة المسافرة إلى أنجولا وجاءت كالتالى:

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.