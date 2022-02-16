شكرا لقرائتكم خبر عن موقف الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا قبل مواجهة ساجرادا الأنجولي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستعد بعثة فريق الزمالك للسفر إلى أنجولا فى الساعة الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة ، وستتوجه البعثة إلى أنجولا من الإسكندرية مباشرة، حيث يتواجد الفريق هناك بعد الإنتهاء من مواجهة سموحة في الدورى.
و يتصدر فريق الوداد المغربى ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط يليه بترو أتليتكو فى المركز الثانى بنقطة وحيدة ثم الزمالك ثالثا بنفس الرصيد ، بينما يتذيل ساجرادا اسبيرانسا الترتيب بدون أى نقاط .
وأعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، عن القائمة المسافرة إلى أنجولا وجاءت كالتالى:
حراسة المرمى : محمد عواد - محمد أبوجبل - السيد عطية.
خط الدفاع: حمزة المثلوثي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - محمد عبد الغني - محمد عبد الشافي - أحمد فتوح - عبد الله جمعة - محمد طارق حسام عبد المجيد.
خط الوسط: إسلام جابر - محمد أشرف "روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم "أوباما" - ماجد هاني - أحمد سيد "زيزو" - محمد اوناجم - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أشرف بن شرقي - رزاق سيسيه.
خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - عمر السعيد - حسام أشرف سيف جعفر.