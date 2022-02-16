شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام : نعمل للصالح العام..والأندية متقبلة قرارتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن مجلس الجبلاية بالكامل يعمل للصالح العام ، ويهدف لتطوير الكرة المصرية ، ولا يوجد أي بنود أو قرارات لمصالح شخصية.

تابع علام لـ " الخليج 365 " : قرار إقامة دوري القسم الثاني من مجموعة واحدة في موسم 2023 ، أغضب بعض الأندية ولكن بعد تفهمهم للقرار وأنه للمصلحة العامة وافقوا على القرار وأكدوا أنهم سيجهزون للموسم المقبل من أجل البقاء في دوري المجموعة الواحدة .

أضاف رئيس اتحاد الكرة أن الأندية تتفهم قرارتنا وتأكدهم أننا كمجلس جبلاية نبحث عن الصالح العام لجميع الأندية.

قرر جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إقامة مجموعة واحدة لمنطقة شمال سيناء بداية من الموسم المقبل في دوري القسم الثالث، على أن يكون الموسم الحالي بنفس شروط المسابقة التي بدأت بها ، ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة عدد الأندية في مجموعة شمال سيناء في الفترة المقبلة والفرق المتأهلة منها مباشرة للقسم الثاني.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في اجتماعه الذي عقد أمس ، الثلاثاء، إقامة دورى القسم الثاني من مجموعة واحدة موسم 2023، على أن تكون القائمة من 24 فريقا ، أن مجدي الشيخ سيكون رئيساً لمسابقات القسم الثاني، وتكليف خالد كامل بتولي منصب مدير إدارة المسابقات.