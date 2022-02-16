شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه عقوبة لكل لاعب فى الاتحاد بعد تعادل إيسترن كومبانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقع إبراهيم حسن مدير الكرة بنادى الاتحاد السكندرى عقوبة مالية 50 ألف جنيه على كل لاعب شارك فى مباراة الاتحاد السكندرى وايستر كومبانى ضمن مباربات الإسبوع التاسع والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق على إستاد الإسكندرية

وجاءت العقوبة كرد فعل من الجهاز الفنى بقياده حسام حسن لسوء الأداء وعدم الالتزام بالتعليمات واهدار نقطتين ثمنتين.

وعلى جانب أخر أعرب محمد مصيلحى رئيس الاتحادالسكندرى عن عدم رضاه عن سوء أداء اللاعبين مؤكدا على انه وفر كل سبل الراحة لتقديم نتائج طيبة ، وان العقوبه ملائمة جدا فى هذا التوقيت لعوده اللاعبين إلى الكرة الجماعية والنتائج الجيدة .

ورفض حسام حسن منح اللاعبين راحة عقب المباراة وبدء الاستعداد لمباراة انبى القادمة ضمن مباريات الاسبوع العاشر.

ويسعى الجهاز الفنى لزعيم الثغر إلى لم الشمل وغلق صفحة ايسترن كومبانى وتحقيق نتيجة ايجابية لتعويض جماهير الثغر عن حالة الحزن التى تمر بها من سوء الأداء وطالبت اللاعبين والجهاز بحصد نقاط انبى.