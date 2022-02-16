شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى حامد يقترب من تشكيل غزل المحلة الأساسى أمام سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب يحيى حامد لاعب غزل المحلة من العودة للتشكيل الاساسى لفريقه في المباراة القادمة أمام سيراميكا ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدورى المصرى الممتاز .

ويعد يحيى حامد من أفضل عناصر فريق غزل المحلة هذا الموسم حيث شارك في 6 مباريات من أصل 9 و تمكن من أحراز هدف .

ويسعد فريق غزل المحلة لملاقاة سيراميكا ضمن مباريات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدورى المصرى الممتاز و المقرر لها يوم 22 من الشهر الجارى و ستقام على ستاد الجبل الأخضر .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 11 نقطة .