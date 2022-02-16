شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تطير إلى السودان على متن طائرة خاصة لمواجهة الهلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلي، متجهة إلي السودان علي متن طائرة خاصة لمصر للطيران، لمواجهة الهلال في الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دوري أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلي لقبها في أخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

قامت سلطات مطار القاهرة الدولي بإنهاء إجراءات بعثة الأهلي عبر مطار 3 مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، وغادرت علي متن طائرة خاصة تابعة لمصر للطيران متجهة إلى الخرطوم.

ويلعب الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مقررآ لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التي توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة عصر السبت الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلي 7 مرات.