شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تشكيل فريقى فاركو وإنبى فى الدورى المصرى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق فاركو تشكيل مواجهة إنبي في الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز، على ستاد الإسكندرية في تمام الساعة الثالثة عصرا ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز ، وجاءت التشكيلة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : عبد الله بكرى _ أحمد عبد العزيز "مودي" رامي صبري.

خط الوسط : جابر كامل _ جيفرسون إنكادا _ محمود عماد _ محمود حمادة.

خط الهجوم : شكري نجيب _ وليد علي _ عمرو جمال.

ويجلس على مقاعد البدلاء :

محمد سعيد " شيكا" _ أحمد البحراوي _ علي بهيج _ أحمد شريف _ محمود جهاد _ أحمد عوض _ أحمد الصغيري _ رزقي حمرون _ محمد أسامه.

بينما جاء تشكيل فريق إنبى بقيادة حلمى طولان كالتالى :