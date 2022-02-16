بعثة الزمالك تطير إلى أنجولا لمواجهة ساجرادا بدوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

غادرت بعثة الفريق الأول بنادي الزمالك، مطار برج العرب منذ قليل، متجهة إلى أنجولا استعدادا لخوض مباراة ساجرادا بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع ساجرادا يوم السبت المقبل في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الرابعة بمجموعات الأبطال والتي تضم كل من: الوداد المغربي، بترو أتلتيكو الأنجولي وساجرادا.

وكان الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون اختار القائمة التي ستخوض المباراة وتضم كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبوجبل – السيد عطية.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – محمد عبد الغني – محمد عبد الشافي – أحمد فتوح – عبد الله جمعة – محمد طارق -حسام عبد المجيد.

خط الوسط: إسلام جابر – محمد أشرف “روقا” – إمام عاشور – يوسف إبراهيم “أوباما” – ماجد هاني – أحمد سيد “زيزو” – محمد اوناجم – محمود عبد الرازق “شيكابالا” – أشرف بن شرقي – رزاق سيسيه.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري – عمر السعيد – حسام أشرف سيف جعفر.

جدير بالذكر أن الزمالك استهل مشواره بدور المجموعات بالتعادل الإيجابي أمام بترو أتلتيكو بنتيجة 2-2.