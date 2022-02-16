رسميا.. الهلال يعلن موافقة كاف على حضور 15 ألف مشجعا أمام الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سعيد:

أعلن الهلال السوداني، موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" على حضور 15 ألف مشجعا في مباراة الفريق ضد الأهلي بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفًا على الهلال مساء الجمعة المقبل في ملعب الجوهرة الزرقاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال.

ويتواجد الأهلي والهلال في المجموعة الأولى بمجموعات دوري الأبطال رفقة كل من المريخ السوداني وصنداونز الجنوب أفريقي.

وكتب الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسميا.. الاتحاد الأفريقي يوافق على تواجد 15 ألف مناصر في مباراة الهلال والأهلي في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا".

من ناحية أخرى، علم يلا كورة، أن المريخ السوداني ينتظر هو الاخر موافقة "كاف" على حضور 5 آلاف مشجع في مباراته ضد صنداونز الجنوب أفريقي المقرر إقامتها في الثالثة عصرا يوم السبت المقبل على ملعب السلام.