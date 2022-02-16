"مثل مؤمن زكريا".. النصر السعودي يكشف لمصراوي تفاصيل إصابة الزيلعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شاكر:

كشف المتحدث باسم نادي النصر السعودي، وليد المهيدب، تطورات إصابة لاعبهم السابق خالد الزيلعي، مشيرًا إلى أنه تُشبه حالة لاعب المنتخب الوطني والأهلي السابق، مؤمن زكريا.

وقال المهيدب، في تصريحات خاصة لمصراوي:"حالة خالد الزيلعي لاعب الفريق ومنتخب السعودية السابق تزداد سوءًا فتشخيص حالته التصلب الجانبي الضموري نفس حالة مؤمن زكريا".

وأوضح المتحدث باسم نادي النصر، إلى أن لاعبهم السابق أُصيب بهذا المرض في منتصف عام 2020، قائلاً:"حالته مع الأسف الشديد تزداد سوءًا؛ فالمرض استمر في الانتشار وبالتالي وضعه حاليًا أصعب من وضعه سابقًا، حسب علمي فقد فقد القدرة كليًا على الكلام.. ربنا يشفيه".

وأتم المتحدث باسم النادي السعودي تصريحاته بقوله:"عودته للملاعب صعبة جدًا ولا نريده يمارس كرة القدم، فقط نتمنى له الشفاء هو والكابتن مؤمن زكريا".