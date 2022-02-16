جمال عبد الحميد: إدارة الزمالك عينت أحمد مرتضى متحدثا رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد جمال عبد الحميد،عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أن أعضاء المجلس استقروا على تعيين أحدهم متحدثا رسميا باسم النادي، وهو أحمد مرتضى منصور.

وقال جمال عبد الحميد في تصريحات لبرنامج "أوضة اللبس" على قناة "المحور": "من سلبيات اللجان السابقة لإدارة النادي عدم السيطرة على المعلومات وخروج كل شيء للإعلام".

وأضاف: "لذا قرر مجلس الإدارة تعيين شخص واحد متحدثا رسميا باسم النادي هو أحمد مرتضى منصور".

وتابع: "أي قرار سيتخذه النادي فيه انتقادات أو إشادة سنصدره جميعا في نفس الوقت كأعضاء مجلس إدارة".

وأتم: "المستشار مرتضى منصور قام باختيار أعضاء قائمته الانتخابية بعناية واستقر على أشخاص قادرين على مساعدته على استكمال الإنجازات، المستشار لوحده قايمة، الناس شايفة بعينيها مين اللي خلى النادي "حتة ألماظ".