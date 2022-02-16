كاف لمصراوي: حددنا موعد مباراتي الأهلي ضد صنداونز في الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سعيد:

حددت إدارة المسابقات في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، يوم 26 فبراير الجاري موعداً لمباراة الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي في إطار مباريات الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولي لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وقال مصدر في مسابقات الكاف لمصراوي، أن المباراة تقرر إقامتها في التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة علي ملعب الأهلي We السلام.

كما تقرر إقامة لقاء العودة بين الفريقين في الجولة الرابعة من دور المجموعات يوم 11 مارس القادم علي ملعب رويال بافوكينج في مدينة ريستونبرج الجنوب أفريقية، والتي تبعد 180 كم عن جوهانسبرج.

من جهة أخري تقرر عقد الاجتماع الفني لمباراة الهلال السوداني والأهلي غداً الخميس الساعة 12 ظهراً بتوقيت القاهرة في مقر الاتحاد السوداني لكرة القدم.

ويصل طاقم التحكيم المغربي الذي سيدير المواجهة بقيادة الحكم الدولي نورالدين الجعفري مساء اليوم الأربعاء عبر الخطوط التركية، ويصل مراقب المباراة الليبي جمال سالم عبر خطوط الطيران المصرية، ويصل المنسق العام الزيمباوي جيلورد مدهونقوزا والمنسق الأمني الكيني إيفانس أوشرا علي الخطوط الاثيوبية.