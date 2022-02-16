بالصور.. بعثة الأهلي تصل مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى السودان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

وصلت بعثة الفريق الأول بالنادي الأهلي، منذ قليل إلى مطار القاهرة؛ استعدادًا للسفر إلى السودان لخوض مباراة الهلال بدوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يحل الأهلي ضيفا على الهلال يوم ‏الجمعة المقبل على ملعب الجوهرة الزرقاء، ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى بدور المجموعات لدوري ‏أبطال إفريقيا.‏

وتغادر بعثة الأهلي مطار القاهرة على متن طائرة خاصة متوجهة إلى السودان وضمت قائمة الفريق كلًا من: "علي لطفي ـ مصطفى شوبير ـ حمزة علاء ـ رامي ربيعة ـ ياسر إبراهيم ـ محمد عبدالمنعم ـ محمد هاني ـ كريم فؤاد ـ علي معلول ـ محمود وحيد ـ عمرو السولية ـ محمد محمود ـ حمدي فتحي ـ أليو ديانج ـ محمد مجدي أفشة ـ حسين الشحات ـ لويس ميكيسوني ـ محمد شريف ـ طاهر محمد طاهر ـ أحمد عبدالقادر ـ حسام حسن".

جدير بالذكر أن مباراة الجولة الأولى التي كان مقرر إقامتها ضد المريخ السوداني تم تأجيلها إلى الخامس من شهر مارس المقبل نظرا لاترابط الأهلي بخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية.