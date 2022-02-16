الامارات | استبعاد محمد شريف من تشكيلة مصر أمام السنغال.. والشناوي يأخذ مكان أبوجبل

شكرا لقرائتكم خبر عن استبعاد محمد شريف من تشكيلة مصر أمام السنغال.. والشناوي يأخذ مكان أبوجبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استقرت مدرب منتخب مصر لكرة القدم، البرتغالي كارلوس كيروش، على استبعاد مهاجم الأهلي، محمد شريف من قائمة الفراعنة التي ستخوض مباراتي السنغال في تصفيات المرحلة الأخيرة من كأس العالم.

وأكدت مصادر قريبة من مدرب المنتخب المصري، أن كيروش لا ينوى استدعاء مهاجم الأهلي لمعسكر مباراتي السنغال، وأنه سيكتفي بمهاجم غالاتا سراي، مصطفى محمد، ومهاجم نادي سموحه مروان حمدي، مع متابعة مستوى كل من أحمد ياسر ريان و«كوكا».

وتلقى كيروش خبر صادم بعدم قدرة مدافع اتحاد جده أحمد حجازي باللحاق بمباراتي السنغال بداعي الإصابة، فضلا عن غياب أكرم توفيق الذي أجرى عملية الرباط الصليبي وسيغيب عن الملاعب لنحو ثمانية أشهر.

ومن المتوقع أن يشهد مباراتي السنغال استدعاء بعض العناصر الجديدة ومن بينهم الظهير الأيمن للأهلي محمد هاني والذي تألق مؤخراً في مونديال الأندية وعودة محمد مجدي «قفشه»، بعد قرار لاعب بيراميدز، عبد الله السعيد اعتزال اللعب الدولي.

واتفق الجهاز الفني للمنتخب المصري على عودة محمد الشناوي للدفاع عن عرين المنتخب الوطني بعد تعافيه من الإصابة والإبقاء على حارس الزمالك محمد أبوجبل على مقاعد البدلاء رغم تألقه في بطولة الأمم الإفريقية الأخيرة.

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