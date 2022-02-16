دوري أبطال أوروبا... تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان وليفربول

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 16 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، مع إنتر ميلان الإيطالي، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، في ملعب سان سيرو.



ويُنتظر أن يقود المصري محمد صلاح التشكيلة الهجومية لفريق ليفربول ضد إنتر ميلان، بصحبة السنغالي ساديو ماني، والبرتغالي ديوجو جوتا ثاني أفضل هدافي الريدز هذا الموسم.

وذكرت صحيفة "ستاندارد" البريطانية أن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، سيدخل لقاء إنتر بطريقة لعبه المعتادة 4-3-3.

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترنت ألكسندر أرنولد وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وآندي روبيرتسون.

خط الوسط: فابينيو وجوردان هندرسون وهارفي إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح وديوجو جوتا وساديو ماني.

على الجانب الآخر، ينتظر أن يدخل سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان، اللقاء بطريقة 3-5-2، لتأمين منطقة خط الوسط أمام فريق قوي هجومياً مثل ليفربول.

وسيعتمد إنزاجي على الثنائي الهجومي المتألق في فريقه لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو، مع وضع الثلاثي الدفاعي القوي في الخلف والمكون من ميلان سكرينيار وستيفان دي فري وفيدريكو ديماركو.

التشكيلة المتوقعة لإنتر ميلان ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش.

خط الدفاع: ميلان سكرينار وستيفان دي فري وفيدريكو ديماركو.

خط الوسط: دينزل دومفريس وأرتورو فيدال ومارسيلو بروزوفيتش وهاكان تشالهانوجلو وإيفان بريسيتش.

خط الهجوم: لاوتارو مارتينيز وإيدين دجيكو.