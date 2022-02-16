ساديو ماني يتحدث عن علاقته مع محمد صلاح بعد نهائي إفريقيا.. وحديثه مع أبو جبل قبل ركلة الجزاء

الشارقة - اميمة ياسر -

تحدث النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول، عن علاقته مع النجم محمد صلاح قائد منتخب مصر عقب نهائي كأس الأمم الأفريقية، والذي خسره المنتخب الوطني بركلات الترجيح.

وقال ماني، في مقابلة مع شبكة "cbs" الأمريكية: "نحن قريبون جدًا، لم نتحدث عن المباراة النهائية، الأمر يتعلق باحترام متبادل وليس أي شيء آخر".

وعن حواره مع حارس مرمى منتخب مصر محمد أبو جبل قبيل تصديه لركلة الجزاء، قال ماني: "رأيت محمد صلاح يذهب لحارس منتخب مصر ويتحدثان معًا، ذهبت نحو مو وأخبرتهما أنني سأضع الكرة في الجانب الأيمن، فقط كنت ألعب لعبة ذهنية مع أبو جبل".

وأضاف :"تحدثت أنا وصلاح في التدريبات على ضربة الجزاء الضائعة ولحظة أبو جبل وضحكنا للغاية".

وفي السادس من فبراير الجاري، توّج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على منتخب مصر بركلات الترجيح (4-2) عقب نهاية المباراة في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة التعادل السلبي.

ومن المقرر أن تتجدد مواجهة مصر والسنغال في إطار التصفيات النهائية والمؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث ستقام مباراة الذهاب على ستاد القاهرة في 25 من مارس المقبل، قبل أن تستضيف السنغال مباراة الإياب في 28 من نفس الشهر.