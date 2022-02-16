شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام وتحديات تنتظر عودة أفشة للمنتخب بعد اعتزال السعيد دوليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لم يكن استبعاد أفشة من منتخب مصر أمرا مقبولا لدى الجماهير من البداية، ولكن بعد اعتزال السعيد دوليا ارتفعت حظوظ عودة صانع ألعاب الأهلي لصفوف الفراعنة.

ويرى خبراء الكرة ونجومها السابقين، أن محمد مجدى "أفشة" لاعب النادي الأهلي هو الأنسب لخلافة عبد الله السعيد لاعب بيراميدز في منتخب مصر.

وأعلن عبد الله السعيد اعتزاله اللعب الدولي لصالح منتخب مصر بعد مسيرة طويلة امتدت لـ14 عاماً، ليدخل أفشة حسابات كيروش مجددا، لكن الأزمة التي تواجه لاعب الأهلي هو تغيير طريقة اللعب في القلعة الحمراء والاستغناء عن دور صانع الألعاب والتي أظهرت أفشه بمستوى متواضع للغاية خاصة في مونديال الأندية.

وبات على أفشة أن يطور مستواه في مركز لاعب الوسط ليرفع حظوظه في تمثيل الفراعنة، حيث يملك لاعب الأهلي إمكانيات كبير في صناعة اللعب لكنه يتراجع فنيا حينما يلعب في وسط الملعب على الجناح.

أفشة يمتاز بالمهارة العالية ولديه الرؤية والتمرير المحكم والقدرة على قراءة تحركات دفاعات الخصم والتسديد من بعيد، لكنه لا يجيد الأدوار الدفاعية للاعب الوسط خاصة قطع الكرات والتغطية على جناحي الفريق المنافس خلف ظهيري فريقه.

لكن وجود أفشة ضروريا في بعض المواقف حيث الفكر الكروي والتكتيكي العالي لتغيير الخطط أثناء المباراة، ولديه حس من الابداع ودائماً يتوقع تحركات زملائه من المهاجمين، فهل تعيد كل هذه المقومات أفشة لحسابات كيروش قبل مباراتي السنغال؟!