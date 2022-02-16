شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت مطار القاهرة الدولى، قبل قليل، بعثة فريق الكرة بالنادى الأهلى، استعدادا للسفر إلى السودان على متن طائرة خاصة، لمواجهة الهلال فى الجولة الثانية لمنافسات المجموعة الأولى ببطولة دورى أبطال أفريقيا التى يحمل الأهلى لقبها آخر موسمين و10 مرات فى تاريخه.

وتنهى سلطات مطار القاهرة الدولى، إجراءات بعثة الأهلى عبر مطار 3، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة، حيث تغادر البعثة في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً، على متن طائرة خاصة تابعة لمصر للطيران متجهة إلى الخرطوم.

ويلعب الأهلي مع الهلال في الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مقررآ لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التي توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه بعد الفوز على الهلال السعودي برباعية نظيفة عصر السبت الماضي في مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلي 7 مرات.