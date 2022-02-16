شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتدرب قبل السفر للسودان.. وموسيمانى يلقى محاضرة والان مع تفاصيل الخبر
وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال ودور اللاعبين في هذه المباراة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وكان مجلس إدارة الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أسند رئاسة بعثة الفريق إلى السودان للعامرى فاروق، نائب رئيس النادى.
ويتوجه حسام غالى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى للسودان، اليوم الأربعاء، برفقة البعثة الحمراء التى يترأسها العامرى فاروق، وذلك كمشرف للكرة.
ويلعب الأهلى مع الهلال فى الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التى توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة عصر السبت الماضى فى مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلى 7 مرات.