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الأهلى يتدرب قبل السفر للسودان.. وموسيمانى يلقى محاضرة

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القاهرة - سامية سيد - خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، صباح اليوم الأربعاء، مرانه الختامى بالقاهرة قبل التوجه عصر اليوم للسودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال ودور اللاعبين في هذه المباراة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق الفترة المقبلة.

 

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

 

وكان مجلس إدارة الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أسند رئاسة بعثة الفريق إلى السودان للعامرى فاروق، نائب رئيس النادى.

ويتوجه حسام غالى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى للسودان، اليوم الأربعاء، برفقة البعثة الحمراء التى يترأسها العامرى فاروق، وذلك كمشرف للكرة.

ويلعب الأهلى مع الهلال فى الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12  فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التى توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة عصر السبت الماضى فى مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلى 7 مرات.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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