شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة بعد انتهاء المران الصباحي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، استعدادا لاستقلال الطائرة الخاصة التي تقلهم إلى السودان لخوض مباراتهم ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيدو تحرك بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة الخاصة المتجهة إلى السودان ويرأس البعثة الحمراء العامري فاروق نائب رئيس النادي ويرافقه حسام غالي عضو مجلس الإدارة.
وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال ودور اللاعبين في هذه المباراة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق الفترة المقبلة.
ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وكان مجلس إدارة الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أسند رئاسة بعثة الفريق إلى السودان للعامرى فاروق، نائب رئيس النادى.
ويتوجه حسام غالى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى للسودان، اليوم الأربعاء، برفقة البعثة الحمراء التى يترأسها العامرى فاروق، وذلك كمشرف للكرة.
ويلعب الأهلى مع الهلال فى الجولة الثانية بعدما تم تأجيل الجولة الأولى أمام المريخ التى كان مُقرراً لها 11 أو 12 فبراير الجارى بسبب مشاركة الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية بالإمارات التى توج بالميدالية البرونزية فيها للمرة الثالثة بتاريخه بعد الفوز على الهلال السعودى برباعية نظيفة عصر السبت الماضى فى مباراة تحديد المركز الثالث بالبطولة العالمية التى شارك فيها الأهلى 7 مرات.