شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتحرك إلى مطار القاهرة استعدادا للسفر إلى السودان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحركت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة بعد انتهاء المران الصباحي للفريق الأحمر اليوم الأربعاء، استعدادا لاستقلال الطائرة الخاصة التي تقلهم إلى السودان لخوض مباراتهم ضد الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في ثاني جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونشرت الصفحة الرسمية للأهلي فيدو تحرك بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة قبل استقلال الطائرة الخاصة المتجهة إلى السودان ويرأس البعثة الحمراء العامري فاروق نائب رئيس النادي ويرافقه حسام غالي عضو مجلس الإدارة.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، صباح اليوم الأربعاء، مرانه الختامى بالقاهرة قبل التوجه عصر اليوم للسودان لمواجهة الهلال في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وبدأ الأهلي مران اليوم بمحاضرة من بيتسو موسيماني المدير الفني تحدث خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة الهلال ودور اللاعبين في هذه المباراة وبعض التفاصيل الأخرى الخاصة بارتباطات الفريق الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الأهلي إلى السودان عصر اليوم لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكان مجلس إدارة الأهلى برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد أسند رئاسة بعثة الفريق إلى السودان للعامرى فاروق، نائب رئيس النادى.