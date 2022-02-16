شكرا لقرائتكم خبر عن اليد يشارك فى بطولة العالم للكرة الشاطئية باليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف مسئولو اتحاد كرة اليد لجنة الفرق القومية بتقديم تشكيل للجهازين الإدارى والفنى لمنتخب الكرة الشاطئية للمشاركة فى بطولة العالم باليونان المحدد لها الفترة من 21 حتى 26 يونيو المقبل.

وقرر اتحاد اليد التعميم على أندية الدورى الممتاز اشتراط عقد إلزامي بين اللاعب والنادى لقيد أى لاعب يتجاوز الـ 24 عاما بالموسم الجديد 2022/2023 القادم.

كما قرر اتحاد اليد مخاطبة الاتحاد الدولى لكرة اليد من أجل إقامة دراسة دولية للمدربين للحصول على الرخصة c استكمالا للدراسة التى نظمها الاتحاد عام 2018 بالإسكندرية.

وأصدر اتحاد اليد مسبقا تعميما على جميع أندية دورى المحترفين بشأن مشاركة اللاعب الدولى أو اللاعب بقوام المنتخب الأول و 2002 أو 2004 .

وجاء التعميم بمشاركة اللاعب 3 مباريات فى الأسبوع بشهر فبراير خلال الفترة من 5 و حتى 18 فبراير، و خلال شهر مارس يسمح للاعب الدولى بالمنتخب الأول أو 2002 و 2004 باللعب 3 مباريات فى الإسبوع خلال الفترة من 5 و حتى 11 مارس القادم.

أما خلال شهر إبريل فيسمح باللعب 3 مباريات خلال شهر إبريل بالكامل وخلال شهر مايو 3 مباريات خلال الفترة من 30 أبريل ة حتى 6 مايو القادم.