شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر تشكيل رابطة أندية للقسم الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على تشكيل رابطة لأندية القسم الثاني خلال الفترة المقبلة ، مؤكدًا أنه يبحث مع مجلس الإدارة اليات خروج رابطة القسم الثاني للنور ، بعد نجاح تجربة رابطة أندية الدوري الممتاز.

وكشف علام لـ " الخليج 365 " أن رابطة أندية القسم الثاني ستكون لصالح الأندية استعدادًا لدوري المجموعة الواحدة والذى سيحقق نجاحات للأندية وتحديدًا البث الفضائي ، وسيكون مفيد من الناحية الفنية للمنتخبات ، وسيتم تطبيقه في الموسم بعد القادم 2023 – 2024.

قرر جمال علام، رئيس اتحاد الكرة، إقامة مجموعة واحدة لمنطقة شمال سيناء بداية من الموسم المقبل في دوري القسم الثالث، على أن يكون الموسم الحالي بنفس شروط المسابقة التي بدأت بها.

ومن المقرر أن يحدد اتحاد الكرة عدد الأندية في مجموعة شمال سيناء في الفترة المقبلة والفرق المتأهلة منها مباشرة للقسم الثاني.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام في اجتماعه الذي عقد اليوم، الثلاثاء، إقامة دورى القسم الثاني من مجموعة واحدة موسم 2023، على أن تكون القائمة من 24 فريقا ، أن مجدي الشيخ سيكون رئيساً لمسابقات القسم الثاني، وتكليف خالد كامل بتولي منصب مدير إدارة المسابقات.